Udinese, Marino: "Per me non ha senso tornare a giocare. È un anno di lutto"

vedi letture

Intervistato da Repubblica, Pierpaolo Marino - direttore dell'area tecnica dell'Udinese - ha parlato della possibilità di riprendere la stagione, bollandola come quantomeno complicata. "Per me questa stagione oramai non vale più, è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà chi ha vinto o perso, quello che resterà nella memoria è il campionato del Coronavirus. Non riesco a pensare al calcio dentro stadi spettrali. Dobbiamo pensare a come ricominciare, non il prima possibile".