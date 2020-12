Udinese, Marino: "Pirlo in panchina un rischio calcolato. E poi c'è Tudor, un grande motivatore"

vedi letture

A pochi giorni dalla sfida con la Juventus, il direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino è stato intervistato da Tuttosport. Il dirigente dei friulani parla così della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo

"Non lo definirei un rischio o, semmai, un rischio calcolato. Ogni volta che l’ho incrociato e ho scambiato qualche parola con lui ho avuto l’impressione di una persona con una grande profondità di pensiero. È stato un grande direttore d’orchestra in campo, sono sicuro che lo può essere anche in panchina. E poi c’è Tudor che nella breve parentesi a Udine mi ha lasciato un grande ricordo come uomo e come professionista".

Perché Tudor non è riuscito a mantenere la guida dell’Udinese?

"Ha fatto dieci punti in dieci partite, poi con quelle sconfitte, con Atalanta per 7-1 e Roma per 4-0, qualcosa si è rotto e non era possibile aggiustarlo, ma non era lui il colpevole. Tudor è un positivo, un grande motivatore. Anzi mi spiace non avergli potuto dare una seconda chance a Udine, perché gliela avrei concessa volentieri".