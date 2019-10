© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha dichiarato: "Per ora abbiamo un solo, grande problema: segniamo poco. Però Okaka è a pieno regime da poche settimane, De Paul non lo abbiamo quasi avuto finora... Quindi abbiamo dei margini di miglioramento enormi, considerando inoltre che la squadra mostra degli equilibri da metà campo in giù molto importanti. Credo che abbia un'impermeabilità difensiva valida. Abbiamo grande fiducia nel gruppo e nell'allenatore. Sono convinto che nel medio-lungo periodo questa Udinese possa fare bene. ".