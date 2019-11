© foto di Federico De Luca

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha commentato il successo contro il Genoa. Ecco le sue parole a Udinese TV: "Oggi ho visto una reazione da squadra di valore, condotta da una persona semplice, umile e in grado di gestire il momento in maniera esemplare. Non era facile dopo 11 gol in due partite. Grazie a Gotti e a tutti i calciatori ma soprattutto grazie ai tifosi che sono venuti fin qua e che ci hanno creduto fino alla fine. Ora dobbiamo restare umili e lavorare molto perché anche in questa partita abbiamo mostrato qualche aspetto non positivo per quanto vogliamo fare. Si può ancora migliorare ma la squadra ha dimostrato di avere dei valori importanti su cui si deve continuare a lavorare per poter avere delle soddisfazioni in futuro. Ho visto una squadra coesa che lavorava all'unisono, questa è la mentalità giusta perché se le grandi squadre si possono affidare ai singoli, noi dobbiamo giocare di squadra".