Udinese, Marino: "Stiamo acquisendo la giusta mentalità"

Fonte: udinese.it

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, Direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, commenta così il successo dei bianconeri contro il Sassuolo: "Io devo cercare di fare da chioccia e trasferire la mia esperienza - ha esordito Marino a Udinese Tv -. Non sono in grado di insegnare ma quanto a esperienza penso di averne un po' da trasmettere e spero di poter accelerare così la crescita di alcuni, poi ovviamente ci metto tanta passione perché credo in quello che faccio e lo faccio con molto impegno. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra ma è certo che se questa estate ci avessero proposto 24 punti a metà campionato penso che chiunque avrebbe firmato. Vogliamo dare alla città e a tutto il popolo friulano quelle soddisfazioni che si meritano. Musso? Le grandi parate che abbiamo visto oggi fanno parte di una partita in cui c'era anche un Sassuolo organizzato e con delle individualità importanti e questo aumenta ulteriormente il valore di questa vittoria. La squadra sta acquisendo delle certezze ora e questo fa parte di un programma di crescita. Ora avremo un calendario complicato ma lo affronteremo con la consapevolezza di poter stupire. Stiamo cominciando ad acquisire la mentalità giusta e ringrazio anche tutti quelli che non giocano molto perché comunque hanno contribuito a creare un'atmosfera favorevole all'interno dello spogliatoio, il che incide poi sul risultato in campo. Le tre vittorie consecutive non sono frutto del caso ma come abbiamo lavorato molto per costruire tutto questo, ora dobbiamo stare attendi per non perderlo".