© foto di Federico De Luca

Ha parlato così Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. "De Paul? Non sono arrivate offerte importanti e giuste per De Paul che è un giocatore che è arrivato alla Nazionale argentina grazie all'Udinese e non ci sono problemi per lui".