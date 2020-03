Udinese, Marino sul mercato: "Il calcio si scordi operazioni da 100 mln per un anno"

Parole sul mercato da parte del direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che non ha dubbi: "Per almeno un anno operazioni da 100-150 milioni ce le possiamo dimenticare. Ammesso che ci sia una finestra ad agosto, perché secondo me si potrebbe andare direttamente a gennaio, sarà un mercato in recessione: il giocatore da 50 milioni diventerà un pezzo da 30". A riportarlo è Tuttosport.