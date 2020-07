Udinese, Marino: "Tutti a rischio, critiche a Gotti devono essere fatte in maniera costruttiva"

Nel corso del suo intervento su Udinese Tv, il responsabile dell'area tecnica bianconera Pierpaolo Marino ha commentato: "Io accetto le critiche perché da li si possono trovare anche dei motivi di crescita, inoltre da fuori le cose si vedono molto meglio. Tuttavia l’infallibilità umana non esiste, siamo tutti a rischio. Il calcio è fatto anche di statistiche e numeri. E' tutto opinabile, però i numeri non si possono discutere. Le critiche a Gotti devono essere fatte in maniera costruttiva. Non mi sento di muovere critiche ad una gestione tecnica che, secondo me, sta dimostrando grande spirito di costruzione di un’idea di gioco, idea condivisa anche dai giocatori. Ora arriviamo alla fase delicata e bisogna avere delle certezze, come l'utilizzo dei giocatori che hanno una validità. Saremmo attenti a tutte queste sfacettature. Nel complesso Gotti ha fatto cose egregie. Le considerazioni sono fatte in base agli allenamenti, che danno al mister la possibilità di scegliere quelli che lo hanno convinto di più e Mister Gotti è molto attento. I giocatori che abbiamo schierato ieri, presi singolarmente possono giocare in tante squadre medio grandi, se poi non sono in grado di far reparto sarà compito del mister organizzarli. Giocare in uno stadio vuoto e perdere in casa partite come quella contro il Genoa è come perdere in campo neutro senza i tifosi. Un pensiero alla tifoseria che ci manca, gli spalti vuoti sono la parte più triste di questa ripresa. La mancanza del pubblico si sente. Li voglio salutare. Il treno è in discesa e non deve deragliare. Dobbiamo dare fiducia ad un gruppo e ad un allenatore che ha lavorato e sta lavorando molto bene".