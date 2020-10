Udinese, mattinata di test fisici per Deulofeu. Prima seduta per Makengo e Bonifazi

Doppia seduta quest'oggi per l'Udinese. Per la prima volta in gruppo i due nuovi acquisti Jean Victor Makengo e Kevin Bonifazi, mentre Gerard Deulofeu si è sottoposto in mattinata ad una serie di test fisici per valutare le condizioni dopo l'operazione al crociato subìta ormai sette mesi fa. Consegnata la lista over intanto: fuori Jajalo, Mandragora, Musso, e Cristo. Musso e Mandragora saranno inseriti a infortuni smaltiti