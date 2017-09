Udinese, Maxi Lopez: "Voglio segnare tanto. L'extra-campo non mi tocca"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le parole di Maxi Lopez, punta argentina, che si presenta oggi in casa Udinese. "Ho 33 anni ma la voglia di un ragazzino. Mi metto subito a disposizione con l'obiettivo di segnare il massimo possibile. Se non raggiungo la doppia cifra, vuol dire che non posso stare all'Udinese. L'ultimo anno non è stato facile ma sono sereno. I tifosi vanno conquistati ogni domenica, è quel che voglio fare. Il mio extra campo? Mi preoccupa zero. Mi tengo ai margini di quel che accade extra calcio. Parte della mia vita è stata così, si parla tanto di me ma ho un attegiamento tranquillo, mi piace la mia privacy. Non ho social network, trasmetto solo ai miei compagni quel che penso e basta. Sono sereno. La tradizione delle punte a Udine? Speriamo bene, solo quello. Sto bene, sono subito a disposizione, voglio dare il massimo coi miei nuovi compagni. Il mio ruolo? Ho sempre giocato e funzionato da prima punta, a due o a tre, anche da solo a fare reparto. Sono carico e fiducioso, ci sono i presupposti per fare una grande annata. Il numero di maglia? Ho guardato quelli disponibili, ho scelto il 20 di Sensini".