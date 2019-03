Udinese, meno talenti e meno utili. Ma per il futuro il trend cambia ancora

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

C'era una volta il supermarket Udinese. La fabbrica di talenti che esportava campioni in tutto il globo e che arricchiva pure le casse della famiglia Pozzo. Adesso, invece, come si evince dai dati sviluppati dai bilanci 2017-2018 da La Gazzetta dello Sport, non è così: 6,8 milioni di plusvalenze contro i 27 di media dell'ultimo quinquennio, bilancio in rosso di 15,1 milioni nonostante la riduzione di stipendio da 33,5 a 27,8 milioni. Un trend che, comunque, ripartirà dal prossimo bilancio: plusvalenze per oltre 40 milioni grazie a Jankto, Meret e Karnezis.