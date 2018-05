Udinese, Miguel Cardoso il preferito di Pozzo per la panchina

Potrebbe parlare ancora straniero il nuovo allenatore dell’Udinese. Al posto di Tudor (non confermato nonostante il contratto in vigore anche per il prossimo campionato) è in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può liberarsi dai lusitani ed è il preferito di Gino Pozzo che, però, tiene in caldo come alternativa anche lo spagnolo Quique Sanchez Flores. Sullo sfondo la soluzione italiana rappresentata da Prandelli e Ventura. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.