Udinese-Milan 1-2, le pagelle: Kessie segna e domina, Musso incerto nell'azione decisiva

UDINESE-MILAN 1-2: 18' Kessié, 47' rig. De Paul; 83' Ibrahimovic

UDINESE

Musso 5,5 - Non può nulla sul primo gol di Kessié mentre in occasione della rete di Ibrahimovic avrebbe potuto fare certamente di meglio.

Stryger Larsen 5,5 - Gli è impossibile contenere la furia di Ibrahimovic nell'azione che porta all'iniziale vantaggio rossonero. Sulla corsia di sua competenza riesce a spingere in pochissime circostanze senza mai rendersi pericoloso (Dall'82' Bonifazi s.v.)

De Maio 4,5 - Tutt'altro che una certezza per la linea difensiva di Gotti: tanti errori sia in chiusura che in impostazione, è sanguinoso il mancato allontanamento del pallone vagante in area all'84'.

Becao 5,5 - Si fa anticipare con facilità, in diverse occasioni, dai riferimenti avanzati del Milan. Sulla sua prestazione pesa notevolmente il cartellino giallo rimediato nel corso del primo tempo: impossibilitato ad affondare i tackle, va inevitabilmente in difficoltà.

Samir 6,5 - Autore di una prestazione di livello molto alto: alla vigilia nessuno avrebbe ipotizzato, da parte sua, numerosi interventi prodigiosi ai danni del "fenomeno" Ibra. Il brasiliano si disimpegna a dovere riuscendo sempre a fare la scelta più opportuna per il bene della squadra.

De Paul 6 - Freddissimo dal dischetto con un gran bolide che non dà scampo a Donnarumma. A centrocampo non si vede moltissimo ma il suo lavoro è efficiente.

Arslan 5,5 - Non lascia in alcun modo il segno sulla partita: prova una conclusione al volo da distanza considerevole, ma è troppo poco per garantirsi la sufficienza (Dal 63' Makengo 6 - Si limita a difendere)

Pereyra 6 - L'esperienza fa la differenza al centro del campo, lavoro di sostanza e precisione con tanti palloni recuperati (Dall'82' Forestieri s.v.)

Pussetto 6,5 - Grande prova per l'ala di proprietà del Watford, che riesce a mandare in difficoltà una "sicurezza" del Milan come Theo Hernandez ed è molto lucido nel procurarsi il calcio di rigore per fallo di Romagnoli ai suoi danni.

Okaka 6 - Da riferimento centrale nel tridente offensivo, non può far altro che sacrificarsi per il resto della squadra servendo una serie di buoni palloni ai compagni di reparto (Dal 71' Lasagna s.v.)

Deulofeu 5 - Soffre l'incrocio con la sua ex squadra: ha qualche chance nelle prime battute di gara, poi scompare letteralmente dal radar (Dal 71' Ouwejan s.v.)

Allenatore: Luca Gotti 5.5 - Cambiare assetto tattico contro la capolista, nonché squadra più in forma d'Europa, non è proprio il massimo delle scelte: i centrali di difesa non si comportano come dovrebbero, in avanti è bravo e sempre pronto Pussetto ma non viene assistito a sufficienza. Troppo ritardato l'ingresso di Lasagna, un giocatore che in passato si è sempre esaltato contro i colori rossoneri.

MILAN

Donnarumma 6 - Un paio di interventi, soprattutto in uscita, a sottolineare quanto sia mancato nella sfida contro la Roma.

Calabria 6 - Dalle sue parti c'è l'ex Deulofeu, che è un cliente difficile da contenere soprattutto quando rientra verso l'interno. (Dal 71' Dalot 6 - Dà spinta sulla corsia destra, quello che gli chiede Pioli).

Kjaer 6,5 - Sempre puntuale e preciso nelle chiusure, guida la difesa con la solita personalità. Baluardo insuperabile.

Romagnoli 5,5 - Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. La fisicità di Okaka spaventa ma il capitano regge l'urto, poi però sbaglia i tempi dell'intervento su Pussetto: tocca la palla e prende l'avversario, Di Bello concede il rigore

Hernandez 6 - Il terzino rossonero gioca un primo tempo molto sulla difensiva, poi mette il turbo nella ripresa, quando va via in più occasioni creando superiorità numerica

Kessie 7 - Ha il merito di sbloccare il match, a centrocampo è un fattore ma rischia di combinare la frittata subito dopo lo 0-1. Nella ripresa non cala, sempre al centro del gioco e devastante con la sua fisicità.

Bennacer 5,5 - Il lancio millimetrico per Ibrahimovic è da applausi, i palloni persi in mezzo al campo un po' meno. Non particolarmente brillante. (Dal 57' Tonali 6 - Si limita al compitino, prova a dare linfa alla manovra in un momento difficile).

Saelemaekers 6 - Lotta, corre e prova a rendersi utile per i compagni di squadra in entrambe le fasi. (Dal 57' Diaz 6,5 - Un paio di giocate a velocità supersonica, può essere un'arma davvero devastante).

Calhanoglu 6,5 - Inizia un po' in sordina, poi sale in cattedra. Si fa sentire in fase difensiva, fa da raccordo tra centrocampo e attacco. Da lui passano tutti i palloni, anche se non è al meglio.

Leao 6 - Un po' meno coinvolto nella manovra rispetto alle ultime sfide, non riesce a far male con gli strappi che avevano punito Inter e Sparta Praga. (Dal 71' Rebic 6 - Il suo rientro è la notizia più bella della giornata. Pericoloso, tenta la giocata più volte).

Ibrahimovic 8 - Sempre determinante, coinvolto in 23 gol nelle ultime 22 partite giocate in Serie A. Anche oggi mette la firma sul match: assist per Kessié, poi il gol decisivo dopo essere scomparso per quasi tutto il secondo tempo. Imprescindibile e determinante.

Allenatore: Stefano Pioli 6,5 - Pur con una prestazione non brillantissima, il Milan continua a vincere. La stanchezza per i tanti impegni ravvicinati si è fatta sentire, ma il tecnico può disporre di una rosa competitiva e di una panchina di grande qualità. Lo dimostrano i cambi con cui prova a indirizzare la sfida su binari favorevoli: si può guardare al futuro con grande serenità.