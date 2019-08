Udinese-Milan, formazioni ufficiali: out De Paul, Castillejo con Piatek

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Milan:

Sorpresa da parte dei padroni di casa con Igor Tudor che lascia fuori Rodrigo de Paul. L'argentino è in panchina, lasciando spazio alla coppia offensiva Pussetto-Lasagna. Fiducia a Pezzella sull'out sinistro, nonostante il giocatore sia molto vicino al Parma. Tra i nuovi acquisti ecco dal 1' Becao in difesa e Jajalo a centrocampo.

Nessun nuovo acquisto nell'undici titolare di Marco Giampaolo, con Samu Castillejo preferito a Leao. Borini viene preferito a Kessié come interno di centrocampo mentre l'assenza di Biglia è colmata da Hakan Calhanoglu. Panchina per Bennacer: l'algerino ha pochi allenamenti sulle gambe.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp. Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, De Paul, Walace, Sema, Nuytinck, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. All. Tudor.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta; Suso; Castillejo, Piatek. A disp. A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarete, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Bonaventura, Kessié, Krunic, Leao, André Silva. All. Giampaolo.

ASSISTENTI: Vivenzi-Ranghetti

IV° UOMO: Maggioni

VAR: Giacomelli

AVAR: Del Giovane

🔴⚫️ Here's the starting 11 for our first game of the season. C'mon lads! 👊🏼

🔴⚫️ Il primo 11 titolare della nostra #SerieATIM 2019/20.

Forza ragazzi! 👊🏼#UdineseMilan #ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/OBvsUO6VYM

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2019