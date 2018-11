Udinese-Milan, guai rossoneri: al 35' fuori Higuain per infortunio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Guai per il Milan e Gennaro Gattuso: al 35' della gara contro l'Udinese, Gonzalo Higuain è infatti costretto ad abbandonare il campo della Dacia Arena per problemi alla schiena. Al suo posto, dentro Manu Castillejo, che dovrebbe agire da seconda punta a supporto di Cutrone. Si tratta della prima sostituzione del Pipita da quando veste rossonero. Da verificare le condizioni del centravanti argentino, che aveva subito un colpo alla bassa schiena in precedenza.