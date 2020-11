Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Deulofeu cerca il gol dell'ex, torna Donnarumma

Stefano Pioli ritrova Gianluigi Donnarumma, che era stato assente contro Roma e Sparta Praga a causa della positività al COVID-19. Per il resto scelte confermate, come è confermato il cambio di modulo dell'Udinese, che passa al 4-3-3 inserendo l'ex Deulofeu nel tridente offensivo. Ecco le scelte dei due allenatori:

Udinese (4-3-3): Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic

🔥 Gigio at the back, @Ibra_official to the front. Here we are, ready for you! ❤️🖤@gigiodonna1 in porta, Ibra in gol (?) 🤞#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/oBO2oBiyjM

— AC Milan (@acmilan) November 1, 2020