Udinese-Milan, ritmi alti e reti bianche al 45'. Bene i friulani, Higuain out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritmi molto alti, ma reti bianche al termine del primo tempo di Udinese-Milan. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, nonostante una prima frazione di gioco a tratti molto divertente. Meglio, ai punti, l'Udinese, che parte fortissimo con Pussetto e De Paul ispirati alle spalle di un Lasagna in versione Italia. Gli interventi più complicati, però, deve farli Musso nel finale, su Cutrone e Suso. Il Milan cresce, a sorpresa, nel momento che in teoria dovrebbe essere il peggiore: al 35' Higuain lascia il campo per fare posto a Castillejo. Problemi alla schiena per l'ex Juventus, ma Cutrone ha più spazio per scappare alla retroguardia friulana. Senza, per ora, bucarne l'estremo difensore. Udinese-Milan, 0-0 all'intervallo.