Udinese, Musso: "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza ovunque"

Juan Musso ha commentato la partita a Udinews TV: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo provato a tenere la partita in carreggiata, tenendo duro, abbiamo avuto anche la chance di pareggiarla ma purtroppo non è andata. Dobbiamo continuare così. De Paul? Era triste, sapeva di aver sbagliato, ora non deve ripetere l'errore in futuro. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza di tutti gli avversari su tutti i campi"