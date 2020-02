vedi letture

Udinese, Musso: "Buon punto contro una squadra molto forte"

Juan Musso, portiere dell'Udinese, fra i migliori in campo contro l'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Udinese TV: "Secondo me si tratta di un buon punto ma la verità è che siamo scesi in campo dal primo minuto per vincere. Il nostro gioco man mano migliora sempre più e sento che la squadra sta facendo il massimo: abbiamo fatto un buon punto contro una squadra forte. Io dal canto mio cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra ad ottenere i risultati e, nonostante tutto, ci sono volte in cui non ci si riesce. Io però continuo sempre a lavorare e parlare con il mister per migliorarmi giorno dopo giorno. Uno si abitua a dare il massimo e a fare bene ma quando poi arriva il momento in cui qualcosa non va, è normale che venga fuori un po’ di rabbia. Personalmente cerco sempre di stare attento e di pensare a cosa posso fare nell’immediato per risolvere subito i problemi".