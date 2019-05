© foto di Federico Gaetano

Il portiere dell'Udinese Juan Musso, intervistato da Telefriuli, commenta così il pareggio ottenuto con l'Inter nell'anticipo di ieri sera: "Io ho dato il mio contributo, ma tutta la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto. Siamo stati uniti, compatti, con quella voglia in più che abbiamo. L'Inter? Secondo me meritavamo di più, ma non è il momento di vedere che cosa ci è mancato. Semmai dobbiamo pensare ad affrontare con la testa giusta queste tre finali che ci mancano. Vogliamo fare bottino pieno in queste ultime gare: bisogna pensare di andare sempre a vincere ogni partita".