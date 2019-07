© foto di Federico Gaetano

Il portiere dell'Udinese Juan Musso è stato intervistato da Sky: "La convocazione con l'Argentina? Quando mi hanno chiamato sono stato molto felice. Contro il Brasile abbiamo fatto benissimo, una grande partita e li abbiamo messi in difficoltà. De Paul? Sarebbe bello averlo ancora con noi, sia come giocatore che come amico. So che alla fine decide il mercato, se arriva qualcosa di buono per lui e per la società può partire".