Udinese, Musso dopo l'infortunio: "Tornerò più forte di prima, ci vediamo in campo"

vedi letture

Juan Musso, portiere dell'Udinese, affida al suo profilo Instagram il suo pensiero dopo l'infortunio al menisco subito con la Nazionale argentina: "Sento dolore e rabbia. La gioia per stare nuovamente in Nazionale e per aver cominciato una nuova stagione con l'Udinese era enorme ma il ginocchio mi ha giocato un brutto scherzo: mi dovrò operare. Cose che nel calcio possono succedere e che ti portano a mostrare tutta la tua forza per tornare più forte di prima. Lascio la Nazionale e torno all'Udinese per stare vicino ai miei compagni affinché sentano il mio sostegno in ogni partita. Ringrazio tutti per i messaggi e vi abbraccio forte. Ci vediamo presto nel luogo dove sono più felice, il campo".