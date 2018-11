Udinese, Musso: "Grande soddisfazione, ci servivano i tre punti"

Fonte: Tuttoudinese.it

Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo Udinese-Roma 1-0.

Primo clean sheet per te: soddisfazione sia per questo dato che per la vittoria.

"Grande soddisfazione per la vittoria, i tre punti ci servivano. Possiamo tornare a lavorare con un po' più di tranquillità; dobbiamo continuare a giocare bene come la squadra sa fare".

Cosa ti ha chiesto il mister?

"Ha voluto da me sicurezza e assenza di rischio. Era difficile oggi giocare perché comunque abbiamo avuto poco tempo per prepararci tutti assieme; la vittoria però è arrivata e siamo contenti perché avevamo l'obiettivo di fare come minimo un punto".

Ti vediamo crescere sempre più, partita dopo partita.

"Sì, mi sento ogni volta meglio: ogni partita è importante per guadagnare esperienza e per continuare a crescere. Sono qui con l'obiettivo a breve termine di migliorare e aiutare i compagni, non guardo troppo oltre".

Grande contributo da parte di voi argentini.

"Sì, abbiamo due giocatori importanti davanti, che ci aiutano anche in difesa. Vorrei che segnassero sempre".