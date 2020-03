Udinese, Musso: "Ho fatto degli errori inconsueti. Devo migliorare nella mentalità"

vedi letture

Ospite a Udinese Tonight, il portiere Juan Musso ha parlato tra le altre cose anche della stagione personale fin qui vissuta: "Il periodo di flessione che ho avuto all’inizio del girone di ritorno è stato caratterizzato da un paio di errori per me inconsueti, che un portiere può commettere anche quando sta bene. Non è facile mantenere la calma in questo caso, ci vuole la consapevolezza del lavoro che svolgi ogni giorno e la voglia di superare le difficoltà. L’aspetto che voglio migliorare di più? La mentalità, l’essere di volta in volta più cosciente di ciò che ha bisogno la squadra. La serie A è un campionato di alto livello, dove anche le squadre di bassa classifica vincono. Il nostro approccio mentale resta sempre lo stesso, pensiamo sempre agli aspetti in cui poter progredire. Ai tifosi dico che saremo pronti a dare tutto per tornare alla vittoria".