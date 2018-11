Udinese, Musso: "Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto"

Fonte: TuttoUdinese.it

Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Udinews TV dopo la gara tra Udinese e Milan, terminata 0-1: "Il morale dopo la sconfitta? Ci aspettavamo come minimo un pareggio, che era più giusto. Abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo tenuto palla per più tempo. Siamo nella strada giusta anche se sapevamo che era importante fare almeno un punto stasera. Sono triste per la sconfitta ma ho molta fiducia nella squadra: dobbiamo vincere domenica prossima. Prima da titolare davanti al nostro pubblico? A Genova ho avuto più difficoltà perché non giocavo da quattro mesi. Qua mi sono trovato meglio, ma è normale: ogni giorno si migliora. Mi sono trovato bene davanti alla nostra gente e ho visto anche la mia squadra trovarsi bene. Peccato per il risultato. Fiduciosi nonostante il risultato? Sì, dobbiamo dimenticare questo risultato negativo. Io ho fiducia nella squadra e dobbiamo continuare a giocare così, come stiamo facendo dal secondo tempo di Genova".