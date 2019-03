Udinese, Musso: "Motivato anche grazie alla Nazionale. Felice per 2-0"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere dell'Udinese, Juan Musso, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Genoa per 2-0. "Mi sto allenando bene, sono motivato, anche per la convocazione in Nazionale. Sono felice per il risultato e la sfida giocata. Per noi era una partita pesante, dovevamo vincere per forza. Il rivale era duro, ha vinto contro la Juventus. Non abbiamo visto tanto il mister, abbiamo avuto poco tempo ma le cose sono uscite bene".