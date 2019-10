© foto di Insidefoto/Image Sport

Pochi minuti all'inizio del match tra Atalanta e Udinese; a parlare della partita, ai microfoni di Sky Sport, è stato Juan Musso, portiere bianconero che ha elogiato le capacità difensive della squadra di Tudor tanto da essere la miglior difesa della Serie A: "E' merito di tutta la nostra squadra, è una nostra caratteristica. Anche i centrocampisti e attaccanti fanno un grande sforzo e vengono a dare una mano alla difesa ma sappiamo bene che alla fine vince chi fa più gol degli altri. Lavoriamo per crescere nel possesso palla e nel fare gol. Atalanta pronta a reagire dopo la Champions? Noi guardiamo alla nostra prestazione, a come abbiamo preparato la partita e all'atteggiamento da avere in campo" ha concluso.