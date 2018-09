Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La Serie A? E' un campionato molto difficile, con attaccanti forti, spesso una gara si risolve con una giocata. Lautaro Martinez? Vi dico che l'Inter ha fatto un grande colpo. In prospettiva è il miglior attaccante argentino. Può comporre una grande coppia insieme con Icardi. Cosa mi aspetto dall'Italia? Il salto di qualità definitivo. Ci sono i migliori attaccanti e portieri del mondo. In ritiro mi sono rotto il pollice della mano sinistra, ma ora penso di aver recuperato al 100% e non vedo l'ora di esordire".