Udinese, Musso: "Siamo diventati un'altra squadra. Gli osservatori non mi distraggono"

Juan Musso, portiere dell'Udinese, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Io sono contento per la squadra perché abbiamo provato a vincere, abbiamo giocato bene, anche dal basso. Siamo stati bravi in tanti aspetti. Non siamo riusciti a segnare, ma mi è piaciuta la prestazione. Tutti qui vogliono la palla e vogliono andare in avanti. Dall'inizio dell'anno siamo diventati un'altra squadra".

Dietro le pretendenti alla salvezza stanno cominciando a correre. Siete preoccupati? "Noi guardiamo ciò che possiamo fare noi, siamo impegnati a migliorare. Non facciamo conti sulla classifica, non ci pensiamo. Siamo concentrati su quello che possiamo fare noi. Siamo forti, lottiamo, abbiamo grandi giocatori. Lavoriamo tanto in fase difensiva".

Oggi c'erano diversi osservatori in tribuna, qualcuno anche per me. Ti fa piacere o ti distrae? "Non è una distrazione, quando vai in campo lo sai che ti guardano in tutto il mondo. Io gioco ogni partita come se da tutto il mondo mi stiano vedendo. Sono concentrato a fare bene qui. Cerco sempre di migliorare in tutti gli aspetti. Non sono ancora al mio top, voglio continuare ancora a crescere".