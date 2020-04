Udinese, Musso vuole l'Inter: una promessa e la volontà lo spingono verso l'addio

Juan Musso ha deciso: il suo futuro sarà all'Inter. A riportarlo è Fcinternews.it che parla di una chiara e ferma volontà da parte del portiere argentino di vestire la maglia nerazzurra una volta lasciata quella dell'Udinese. I bianconeri, che chiedono 30 milioni per lasciarlo partire, gli hanno promesso di lasciarlo partire in caso di interessamento di una big e lui ha già scelto di prendere la via di Milano. Nonostante i sondaggi dall'estero, soprattutto dalla Premier, la sua idea è di proseguire in Italia con l'Inter in cima ai pensieri. Ora non resta che trovare un accordo tra le parti, viso che il club di Suning non ha intenzione di arrivare a 30 milioni ma potenzialmente potrebbe provare a inserire delle contropartite per convincere Pozzo a cedere l'ex Racing.