Udinese-Napoli, le formazione ufficiali: Ancelotti sceglie Karnezis

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo...

Un saliscendi spiegato in numeri. Roma, la difesa adesso è un problema

Genoa, Perinetti: "Piatek non si muoverà a gennaio"

Milan, Gattuso: "Spalletti un punto di riferimento per i giovani allenatori"

Roma, Pellegrini: "Arrabbiati per il ko, ci serva da stimolo per il CSKA"

Errore di Radu, Ronaldo non perdona: Juventus-Genoa 1-0

Chievo, Ventura torna in A: "Non sono agitato, ma eccitato"

Prima domina, poi s'addormenta. Col Genoa primo stop per la Juve

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Verdi; Mertens, Milik. All.: Ancelotti

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami, Mandragora, Fofana; De Paul, Pussetto; Lasagna. All.: Velazquez.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese. Ancelotti sceglie Karnezis fra i pali, in difesa c'è Malcuit. Avanti Verdi, Mertens e Milik. Velazquez sceglie il tridente con De Paul, Pussetto e Lasagna.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy