© foto di Federico Gaetano

Sarà Emmanuel Agyemang-Badu il rinforzo per il centrocampo dell'Udinese. Il club friulano non è intenzionato ad acquistare altri giocatori per il reparto nevralgico perché aspetta il pieno recupero del ghanese, fermo da 6 mesi per infortunio. Domani si saprà di più sulle sue condizioni, ma sembra ormai recuperato. A riportarlo è Sportitalia.