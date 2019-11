Udinese, Nestorovski: "Finalmente il gol, peccato per la sconfitta"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

L'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski, autore del gol dei friulani nel ko subito sul campo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Udinese TV:

"Finalmente dopo quattro gol segnati uno me l'hanno convalidato . Ormai è da qualche gara che cerco con insistenza il gol, dopo pali, parate miracolose e VAR sono contento di aver trovato la via del gol. Peccato ovviamente non aver potuto festeggiare la rete con una vittoria".

C'è qualche rimpianto per la sconfitta di oggi?

"Io penso che in campo ci fosse solamente l'Udinese, abbiamo giocato bene a calcio, un gol annullato e diverse occasioni create. Nel secondo tempo loro sono usciti entusiasmati dal gol segnato alla fine del primo tempo e l'espulsione gli ha dato la spinta decisiva. Ora contro la Lazio andiamo a provarci seriamente perché in classifica non siamo messi male e stiamo esprimendo un buon calcio. Faremo del nostro meglio".