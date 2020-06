Udinese, Nestorovski fissa l'obiettivo: "Da qui a fine campionato punto a fare 5 gol"

L'attaccante dell'Udinese Iljia Nestorovski è stato ospite a Udinese Tonight. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club friualano: "Io non penso all’algoritmo, penso solo a giocare, non vedo l’ora di ricominciare e speriamo di arrivare fino in fondo. Si ripartirà da zero perché siamo stati tre mesi fermi, ora abbiamo ripreso ad allenarci e chi sta meglio gioca. Con 12 partite così ravvicinate e i 5 cambi a disposizione, tutta la rosa avrà spazio. Noi dobbiamo solo aspettare la nostra occasione e rispettare le decisioni del mister. Io mi sento bene, credo in me stesso e credo nella squadra, siamo migliorati tanto dal punto di vista del gioco. Spero di fare 4/5 gol da qui alla fine. Ci siamo dovuti abituare alle nuove regole anti Covid, ora aspettiamo la prima partita ufficiale. Stiamo tutti bene, nessun infortunato a parte il lungodegente Prodl, quindi siamo pronti".