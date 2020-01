Udinese, Nestorovski: "Juve di campioni, risultato pesante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Volevamo giocare al meglio questa partita. Era un'opportunità per chi non ha giocato domenica ma abbiamo incontrato una squadra molto forte. Il risultato è pesante ma ormai è andata così, dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e cercare di fare una grande partita contro il Milan. Dobbiamo lavorare ancora e cancellare gli errori commessi questa sera ma in campionato siamo in grande forma e, dopo tre vittorie consecutive, dobbiamo andare a Milano a cercare i tre punti". Così al termine della partita persa contro la Juventus l’attaccante dell’Udinese Nestorovski ai microfoni di Udinese Tv. “Concorrenza agli altri attaccanti? Certamente perché solo se tutti danno il 100% per guadagnarsi il posto da titolare il mister è in condizione di fare delle scelte. Ci sono sempre due, tre giocatori che si giocano il posto ogni partita e questo fa bene a tutta la squadra. Anche quelli che giocano meno hanno la possibilità di farlo più spesso, così come quelli che giocano sono più incentivati a fare sempre meglio"