Ilija Nestorovski, attaccante dell'Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando la sua nuova avventura in bianconero: "Qui non manca nulla, viene curato ogni minimo dettaglio: devo pensare solo a giocare". Poi parlando dell'avvento di Gotti in seguito all'addio di Tudor: "Ci ha dato tranquillità e ha saputo trovare le parole giuste. Ha fatto sentire tutti calciatori importanti". Infine, in vista del prosieguo della stagione, ha degli obiettivi personali ben precisi: "Lotto ogni giorno al 100% per conquistare un posto da titolare e ora voglio arrivare almeno a 10 gol. So che non è semplice ma l'obiettivo resta questo".