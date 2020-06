Udinese, Nestorovski: "Speriamo riaprano gli stadi, sappiamo che il calcio si gioca per i tifosi"

L'attaccante dell'Udinese Iljia Nestorovski è stato ospite a Udinese Tonight. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club friualano: "Speriamo che riaprano gli stadi perché sappiamo che il calcio si gioca per i tifosi, per la gente. Ho letto sui giornali che la prossima settimana riaprono gli stadi in Croazia, che è qui vicino, speriamo lo facciano anche da noi. Il mister ci ribadisce sempre concetto che dobbiamo stare sempre tutti pronti e ci dobbiamo allenare bene tutti, perché ci saranno tante gare in pochi giorni. Dobbiamo riprendere da dove avevamo finito, abbiamo fatto pochi punti nelle ultime gare ma speriamo di farne tanti per i tifosi dell’Udinese. Per fare la differenza la testa sarà fondamentale. Poi anche cuore e gambe ovviamente, ma chi avrà la testa più forte vincerà. Adesso senza tifosi puoi vincere ovunque anche in trasferta, ora tutte le squadre partono dallo stesso livello per quanto riguarda il fattore campo. Sarà fondamentale recuperare bene dopo ciascuna gara per prepararci subito a quella successiva".