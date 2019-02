© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha commentato a DAZN il pareggio ottenuto in casa contro la Fiorentina: "Siamo stati ordinati, tosti, vogliosi di far punti. Ho creduto anche di poterla vincere, ma l'importante è stato aver dato un segnale diverso. Viste le ultime gare dei viola, poi, avevamo dinanzi una squadra temibile con quei tre attaccanti davanti. Gol? Non sempre può segnare lo stesso. De Paul, Okaka, Pussetto, Lasagna: tutte risorse importanti. Si può fare la differenza anche partendo dalla panchina".