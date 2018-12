Udinese, Nicola: "Alcuni dei nostri hanno giocato con il virus"

Fonte: Fcinternews.it

Intervistato da InterTV, l'allenatore dell'Udinese Davide Nicola si è così espresso a margine della sfida che ha visto i friulani cadere sul prato di San Siro contro i nerazzurri: "Questa è la mia quarta partita: oltre all'Inter, abbiamo incontrato Roma, Sassuolo e Atalanta. Abbiamo raccolto qualcosa, questo ci dà morale. Della prestazione di oggi sono molto soddisfatto, perché per larghi tratti non abbiamo giocato solo di ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo fatto 20' di ottimo livello: sono molto contento, oggi abbiamo avuto diversi giocatori anche con il virus ed alcuni di essi sono riusciti a giocare lo stesso. Questo vuol dire sacrificarsi. Mi aspettavo un'Inter affamata, vista l'uscita in Champions nonostante aver giocato bene. Il calcio è anche questo. Adesso dovremo cercare di raccogliere più punti possibile".