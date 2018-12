Udinese, Nicola: "Balic è più avanti di Barak quanto a condizione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Andrija è molto più avanti rispetto ad Antonin come condizione fisica". In conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, ha parlato dell'impiego di Andrija Balic e Antonin Barak: "In queste tre partite si aspetta di poter essere utile, è un giocatore che secondo me ha un'abilità tecnica che gli consente di fare due ruoli, o il play o la mezzala abile negli spazi. Questo può farlo tranquillamente, quello che deve fare individualmente è quello che sta facendo. Cioè chiedersi cosa vuole dalla sua carriera, ci sta dando una grande disponibilità e penso che una volta chiamato in causa possa darci molto. Antonin ha qualità già dimostrate in passato, ora arriva da un infortunio e non ha ancora tanta forza o potenza, deve ancora migliorare, però ho un'idea di quell'Antonin. Lo stiamo aiutando a mettersi in condizione e quando sarà chiamato in causa dovrà dimostrare le sue qualità. Quando pensi di non farcela la tua realtà diventa ciò che pensi. Noi stiamo lavorando su due obiettivi: maturare in campo e aiutarli anche fuori".