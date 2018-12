Udinese, Nicola: "Baroni? Non sappiamo come arriverà il Frosinone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro il Frosinone. "Se l'arrivo di Baroni complica le cose? È sempre un aspetto emotivo per una squadra, è come se si dicesse ai giocatori 'ora vediamo cosa sapete fare'. Può creare più concentrazione e attenzione, però da parte nostra è l'opportunità di lavorare sul problem solving. Non possiamo sapere come arriverà il Frosinone, possiamo solo prevederlo e poi affrontare le situazioni per crescere. Voglio vedere i progressi che abbiamo fatto", le sue parole.