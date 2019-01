© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha parlato così dei progressi della squadra: "Questa è completamente un'altra squadra da quando sono arrivato io, contro il Cagliari si era vista tutt'altra squadra rispetto a quanto visto con la Roma, dove abbiamo comunque vinto. Prima ci basavamo solo sui contropiedi, poi abbiamo lavorato molto sulla manovra e ora abbiamo un certo tipo di gioco. Non sono molto d'accordo sulla sfortuna contro il Parma, abbiamo commesso un errore e lo abbiamo reiterato. Dobbiamo affinare i passaggi e la scelta giusta, ma non ci disuniamo mai e siamo sulla strada della crescita", evidenzia TuttoUdinese.it.