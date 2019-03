Udinese, Nicola: "Conta essere pronti nelle gare che contano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico dell’Udinese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Noi dobbiamo fare il nostro cammino. Stasera io sono molto soddisfatto perchè quello che interessa noi è migliorare sotto il piano del gioco. Ora manca un ulteriore step, quindi mantenere questa propositività ed essere solidi nei momenti chiave”.

E’ da questa partita che i suoi ragazzi devono avere le certezze per il finale di campionato?

“E’ dal gioco espresso in questa partita. Non è la prima volta che giochiamo più propositiva solo che, per strategie, si decide di affrontarle in altri modi. A Torino non eravamo riusciti ad essere sincronizzati nelle uscite, oggi lo abbiamo fatto meglio ma bisogna accettare la qualità del Napoli. Quello che conta è essere pronti nelle gare che contano”.

Già dalla gara contro il Genoa.

“E’ molto importante perchè le partite sono sempre di meno. L’importante è avere la consapevolezza che esprimendo un certo tipo di gioco si può essere competitivi abbinando la capacità di crederci con ordine e ripartire”.

Su chi bisogna fare la corsa?

“Noi ragioniamo su di noi e sul fatto che ci sono le solite squadre. Bisogna essere consapevoli che la classifica si è accorciata per noi e per le altre squadre. C’è la possibilità di dire la nostra”.