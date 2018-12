Udinese, Nicola: "Contro Frosinone gara che regala opportunità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro il Frosinone. "Gara da non sbagliare? Ritengo che tutte e tre le prossime siano importanti, ma che la più importante sia sempre quella successiva. Non do un peso a una partita rispetto all'altra, ma voglio fare risultato contro chiunque. Questo deve dare un'idea della competitività che dobbiamo avere. Ripeto, sono fiducioso perché ho visto la squadra muoversi con l'intensità che piace a noi. Questa partita ci regala delle opportunità, noi siamo qui perché vogliamo diventare bravi. Io, i miei ragazzi, la società. Però dobbiamo farlo con serenità: l'errore ci sarà sempre. La differenza è capire che si può rimediare a qualsiasi errore, interpretando la partita nel modo giusto", ha detto il tecnico friulano.