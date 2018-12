Udinese, Nicola: "D'Alessandro sta dando grande disponibilità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Io penso e sapevo di trovare un professionista, perché lo conoscevo". In conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, ha parlato dell'impiego di Marco D'Alessandro come esterno di sinistra nel 3-5-2: "Non aveva avuto molto spazio, ha una duttilità tattica incredibile e un'estrazione che gli permette di fare quel ruolo lì in maniera difensiva od offensiva. Chiaramente non farà mai il difensore centrale. È stato bravo nel farsi un esame di coscienza e ci ha dato una grandissima disponibilità, poi la differenza l'ha fatta cosa ha fatto in campo. Si può parlare molto bene, poi contano le azioni. Marco sta facendo questo. Io credo che, oltre alla duttilità, possa fare molto di più. E sta crescendo".