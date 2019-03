Udinese, Nicola: "Dobbiamo cercare di fare punti dovunque"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il tecnico dell’Udinese Davide Nicola dopo il ko contro la Juventus: “Non siamo contenti della prestazione, inutile nasconderlo, ma ci sono diverse attenuanti che ci teniamo per noi perché non serve avere scusanti. Tra queste sicuramente la poca determinazione nei momenti chiave, siamo passati in svantaggio subito. Potevamo fare meglio, non siamo riusciti perché non abbiamo interpretato bene la gara. Eravamo abbastanza corti, ma non siamo mai riusciti a trovare i tempi giusti. Nel secondo tempo abbiamo alzato sicuramente il baricentro, ma non siamo riusciti a fare molto se non il gol. Abbiamo segnato in casa della Juventus ed è l’unica cosa che ci fa piacere, anche se non basta. Dove dobbiamo conquistare la salvezza? Io ero venuto qui con la speranza di poter impostare la partita in modo diverso. Abbiamo sempre avuto un buon equilibrio, stasera è mancato. Dobbiamo essere competitivo e fare punti anche su campi molto difficili. Nel calcio si può sbagliare dovunque, quindi dovunque dobbiamo cercare di fare punti. Abbiamo fatto prestazioni più gagliarde, stasera non ci è riuscito. Adesso dobbiamo recuperare, preparare la partita di Napoli e pensare di essere più competitivi lì rispetto a stasera”.