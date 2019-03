© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola ha commentato le scelte di Massimiliano Allegri, che ha svelato le proprie carte cambiando completamente la difesa, oltre a non schierare Cristiano Ronaldo. "Non cambiano la mia formazione, numericamente non siamo in tanti e non ho molte scelte. Lui invece non ha problemi, se non giocano Bonucci e Chiellini ci saranno Barzagli, Rugani o Caceres. Noi dovremo avere l'umiltà per fargliela sudare".