Udinese, Nicola: "La prestazione di questa sera non ci soddisfa"

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha commentato così la sconfitta per 4-1 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Siamo scesi in campo e non siamo riusciti a fare molte delle cose che ci eravamo prefissati. La prestazione non ci soddisfa, nel primo tempo l'essere passati in svantaggio dopo un quarto d'ora non ha agevolato la gara. Non siamo stati aggressivi, uscivamo fuori tempo quando organizzavamo il pressing, non siamo stati precisi e coordinati come in altre occasioni. C'è la bravura della Juventus, ma anche demerito nostro. Nella ripresa abbiamo provato ad alzare il baricentro, ma commettendo troppi errori. Ci mancava segnare fuori casa, il gol di Lasagna è l'unico aspetto positivo. Inoltre non eravamo numericamente al top".

Come mai Lasagna, Pussetto e De Paul non giocano insieme dal 1'?

"L'equilibrio è fondamentale, qualunque sia il modulo. Noi facciamo coesistere tre attaccanti solitamente, Okaka stasera non era disponibile. I tre citati sono quelli col miglior tasso tecnico, ma stasera abbiamo fatto male in difesa. Siamo stati poco organizzati nelle uscite e un po' morbidi".

Dovessimo tracciare un bilancio della stagione?

"Parlando della mia gestione, abbiamo usato più moduli e difettato nell'equilibrio. Abbiamo cercato di puntellare le nostre priorità e, a parte la gara di stasera e quella contro la Sampdoria, l'equilibrio lo stavamo ottenendo. Bisogna comunque considerare che molti calciatori sono alla prima esperienza in questo campionato, altri sono out da tempo. Contro squadre di questo rango, però, bisogna fare un passo in avanti".