Dopo la sconfitta rimediata contro l'Atalanta, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "I problemi di preparazione precedente non mi interessano, io ho le mie idee e stiamo cercando di intervenire. Fino al 79' l'Udinese è stata in partita, siamo riusciti a creare delle occasioni oltre al palo che poteva cambiare la gara. Siamo consapevoli di aver trovato una squadra molto forte fisicamente ed organizzata ma in questa sconfitta ho visto molte cose migliorate rispetto alle ultime partite",