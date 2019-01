© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa della Sampdoria, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "L'aver subito due rigori particolari ci ha innervosito e non siamo riusciti a lavorare di squadra, ma comunque non possiamo controllare gli episodi ma il comportamento e lavorare da squadra. Oggi è la prima volta che non siamo riusciti a lavorare da squadra, ci siamo disuniti e non siamo stati competitivi. Alle difficoltà sono abituato ma so benissimo che per lavorare all'obiettivo devi essere più squadra e non perdere l'identità di squadra".